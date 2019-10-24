24.10.2019 - 02:25 |
Göller Ekspresi başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan’ın katılımıyla Isparta-İzmir hattındaki Göller Ekspresi seferleri yarın başlayacak.
İlk sefer için Isparta Gar’da saat 11.00’de tören düzenlenecek. Isparta-İzmir (Basmane) hattında her gün karşılıklı işletilecek Göller Ekspresi, 262 yolcu kapasiteli 4 vagonlu setlerden oluşuyor. Basmane’den saat 22.30’da, Isparta’dan saat 22.00’de hareket edecek trenin ortalama seyahat süresi 8 saat 30 dakika olacak. Tren, Torbalı, Selçuk, Ortaklar, Aydın, Nazilli, Goncalı, Denizli, Dinar, Gümüşgün başta olmak üzere toplam 30 durakta yolcu indirip bindirecek. Daha kaliteli, daha konforlu altyapı ve setleriyle hizmet vermeye başlayacak Göller Ekspresi’nin Akdeniz ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı karşılaması öngörülüyor.
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