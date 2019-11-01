Görkemli resepsiyon

Vali Ayyıldız, “Türkiye Cumhuriyeti’ni emekleri, bilgi, düşünceleri ve fedakarlıklarıyla büyüterek dünya milletleri arasında saygın bir üye haline getiren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ülkemizin güzide insanlarına da sevgi ve saygımızı iletiyoruz” dedi. Gece için özel hazırlanan pasta, İzmir Valisi Ayyıldız ve protokol üyeleri tarafından kesildi.