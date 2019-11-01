01.11.2019 - 01:06 | | YUSUF ÇINAR - MAGAZİNİN BABASI
Görkemli resepsiyon
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yıldönümü nedeniyle İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve eşi Dilek Didem Ayyıldız’ın ev sahipliğinde Balçova Termal Tesisleri Kardelen Salonu’nda resepsiyon gerçekleşti.
Vali Ayyıldız, “Türkiye Cumhuriyeti’ni emekleri, bilgi, düşünceleri ve fedakarlıklarıyla büyüterek dünya milletleri arasında saygın bir üye haline getiren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ülkemizin güzide insanlarına da sevgi ve saygımızı iletiyoruz” dedi. Gece için özel hazırlanan pasta, İzmir Valisi Ayyıldız ve protokol üyeleri tarafından kesildi.
6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.