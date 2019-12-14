Göz Göz, Başkent’te çıkışını sürdürecek

Süper Lig’de son 5 haftayı kayıpsız geçen ve geçtiğimiz hafta deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 3-1 yenerek yükselişini sürdüren Göztepe, bugün deplasmanda yine Başkent’e konuk olacak. Sarı kırmızılılar Eryaman Stadı’nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Cüneyt Çakır’ın yöneteceği maç saat 17.00’da başlayacak. Konuk Göztepe’de kart cezalıları Alpaslan ve Soner forma giyemeyecek. Tedavisi süren orta saha Poko da Gençlerbirliği’ne karşı görev alamayacak. Ankaragücü maçında sakatlanan kaleci Beto ve sol kanat Halil’in ise durumları maç saatinde netlik kazanacak.



‘3 puanla döneceğiz’



Son 3 deplasman 9 puan toplayan sarı kırmızılılarda Teknik Direktör İlhan Palut, serinin süreceğini söyledi. Devre arasına kadar maksimum puan toplamak istediklerini belirten genç teknik adam, “Ligde kolay maç yok. Biz yine en iyi mücadelemizi ortaya koyacağız. Önemli eksiklerimiz var ancak kime forma verirsek layıkıyla görevini yerine getirecektir. Hedefimiz her zamanki gibi 3 puanı alıp dönmek” dedi.