BİST110.4770,33EURO6,460,24USD5,810,43ALTIN275,900,83
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Göz Göz, Başkent’te çıkışını sürdürecek
    ABONE OL
    14.12.2019 - 00:00 |

    Göz Göz, Başkent’te çıkışını sürdürecek

    Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Göztepe, bugün Eryaman Stadı’nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Saat 17.00’de başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır görev alacak

    Göz Göz, Başkent’te çıkışını sürdürecek

    Süper Lig’de son 5 haftayı kayıpsız geçen ve geçtiğimiz hafta deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 3-1 yenerek yükselişini sürdüren Göztepe, bugün deplasmanda yine Başkent’e konuk olacak. Sarı kırmızılılar Eryaman Stadı’nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Cüneyt Çakır’ın yöneteceği maç saat 17.00’da başlayacak. Konuk Göztepe’de kart cezalıları Alpaslan ve Soner forma giyemeyecek. Tedavisi süren orta saha Poko da Gençlerbirliği’ne karşı görev alamayacak. Ankaragücü maçında sakatlanan kaleci Beto ve sol kanat Halil’in ise durumları maç saatinde netlik kazanacak.

    ‘3 puanla döneceğiz’

    Son 3 deplasman 9 puan toplayan sarı kırmızılılarda Teknik Direktör İlhan Palut, serinin süreceğini söyledi. Devre arasına kadar maksimum puan toplamak istediklerini belirten genç teknik adam, “Ligde kolay maç yok. Biz yine en iyi mücadelemizi ortaya koyacağız. Önemli eksiklerimiz var ancak kime forma verirsek layıkıyla görevini yerine getirecektir. Hedefimiz her zamanki gibi 3 puanı alıp dönmek” dedi.

      Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
      daha fazla video için
      13 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Kahramanmaraş'ta yangın! 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

      Kahramanmaraş'ta yangın! 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

      Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

      Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

      Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

      Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

      Yunanistan'dan skandal hareket

      Yunanistan'dan skandal hareket

      Sıradaki Haber