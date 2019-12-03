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    HaberlerEge Haberleri Göz Göz kupada Karagümrük’e karşı
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    03.12.2019 - 00:00 |

    Göz Göz kupada Karagümrük’e karşı

    Ziraat Türkiye Kupası’nda Yozgatspor 1959 ve Sivas BLD’yi eleyerek 5. tura adını yazdıran Göztepe ilk maçta bugün 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük’e konuk olacak. Vefa Stadı’nda Özgüç Türkalp’in yöneteceği müsabaka saat 13.00’te başlayacak. Teknik Direktör İlhan Palut’un İstanbul deplasmanında genç ve yedek ağırlıklı kadroyla sahaya çıkması bekleniyor.

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