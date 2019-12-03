03.12.2019 - 00:00 |
Göz Göz kupada Karagümrük’e karşı
Ziraat Türkiye Kupası’nda Yozgatspor 1959 ve Sivas BLD’yi eleyerek 5. tura adını yazdıran Göztepe ilk maçta bugün 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük’e konuk olacak. Vefa Stadı’nda Özgüç Türkalp’in yöneteceği müsabaka saat 13.00’te başlayacak. Teknik Direktör İlhan Palut’un İstanbul deplasmanında genç ve yedek ağırlıklı kadroyla sahaya çıkması bekleniyor.
Yer: Ankara! Öğretmen ders anlatırken öğrenci sigara içtiSınıfta öğretmen ders anlatırken öğrencinin sigara içtiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti. Görüntülerin, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.