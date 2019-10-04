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    HaberlerEgeGöz Göz’den Göktuğ’a güven oyu
    04.10.2019 - 01:08 |

    Göz Göz’den Göktuğ’a güven oyu

    Süper Lig’de yarın Kayserispor’u ağırlayacağı maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Göztepe, Portekizli file bekçisi Beto’nun yokluğunda altyapı patentli Göktuğ’a güveniyor.

    Göz Göz’den Göktuğ’a güven oyu

    Sarı kırmızılılarda altyapıdan çıkıp 2012 yılında profesyonel sözleşme imzalayan, 11 kez genç milli olan Göktuğ, geçen sezon Beto’nun yokluğunda Galatasaray deplasmanında ilk kez Süper Lig’de forma giydi. Yine Beto’nun sakatlandığı iç sahadaki Beşiktaş maçında son 5 dakika kaleyi koruyarak ikinci Süper Lig deneyimini yaşayan 23 yaşındaki file bekçisi, bu sezon son Gaziantep FK deplasmanında Portekizli eldivenin kırmızı kart görmesiyle 53. dakikada oyuna dahil oldu. Göktuğ, taraftarın takımda en güvendiği isimlerin başında gelen Beto’nun cezasıyla bu hafta Kayserispor önünde ilk 11’de kaleyi koruyacak. Teknik Direktör Tamer Tuna ve takım arkadaşları, genç kaleciye moral aşılıyor.

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