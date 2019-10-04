Göz Göz’den Göktuğ’a güven oyu

Sarı kırmızılılarda altyapıdan çıkıp 2012 yılında profesyonel sözleşme imzalayan, 11 kez genç milli olan Göktuğ, geçen sezon Beto’nun yokluğunda Galatasaray deplasmanında ilk kez Süper Lig’de forma giydi. Yine Beto’nun sakatlandığı iç sahadaki Beşiktaş maçında son 5 dakika kaleyi koruyarak ikinci Süper Lig deneyimini yaşayan 23 yaşındaki file bekçisi, bu sezon son Gaziantep FK deplasmanında Portekizli eldivenin kırmızı kart görmesiyle 53. dakikada oyuna dahil oldu. Göktuğ, taraftarın takımda en güvendiği isimlerin başında gelen Beto’nun cezasıyla bu hafta Kayserispor önünde ilk 11’de kaleyi koruyacak. Teknik Direktör Tamer Tuna ve takım arkadaşları, genç kaleciye moral aşılıyor.