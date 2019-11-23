‘Göz kapağı estetiği sağlık için de önemli’

Estrella Estetik Danışmanlık merkezinden Plastik, Rekonsrüktif ve Estetik cerrahı uzmanı Operatör Doktor Mehmet Kaya göz kapağı estetiği hakkında bilgi verdi. Göz kapağı estetiğinin sadece estetik açıdan değil görme fonksiyonu içinde önemli olduğunu söyleyen Doktor Mehmet Kaya, “Görmeyi zorlaştıran gevşek veya sarkmış cilt onarılabilir. Göz kapaklarında şişlik şeklinde görülen yağ birikintileri ve göz altındaki torbalar giderilebilir. Göz kapaklarındaki şişlik ve gözaltı morlukları 5-7 gün devam eder, kişi iş hayatına 5 günde dönebilir” dedi.