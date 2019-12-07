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    07.12.2019 - 02:20 | | İzmir DHA

    Göztepe Başkent’te

    Süper Lig’de Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar, bugün düşme potasında yer alan MKE Ankaragücü’ne konuk olacak. İlhan Palut ile çıkışa geçen Göztepe’de deneyimli teknik patron, “Deplasmanda galibiyet serimizi sürdüreceğiz” dedi

    Göztepe Başkent’te

    Süper Lig’de deplasmanda kazanma alışkanlığı edinen Göztepe, bugün deplasmanda MKE Ankaragücü’ne konuk olacak. Eryaman Stadı’nda saat 17.30’da başlayacak müsabakada Mete Kalkavan düdük çalacak.

    ‘3 puanla döneceğiz’

    Sarı kırmızılılarda sakatlığı süren orta saha Andre Poko, Ankara’da forma giyemeyecek. Ligde son 4 maçından 8 puan çıkaran sarı kırmızılılarda Teknik Direktör İlhan Palut, çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi. Göztepe’ye iyi bir sistem yüklemeye çalıştıklarını ifade eden genç teknik adam, “Ligde ve kupada zorlu maçlar oynuyoruz. Ankaragücü karşılaşması da elbette kolay olmayacak. Güzel bir gidişimiz var. Son 2 deplasman maçımızı kayıpsız geçtik. Hem Trabzonspor hem de Alanyaspor’u yenerek ciddi çıkış yakaladık. İnanıyorum ki Ankaragücü’ne karşı da gerekenleri yapacağız” diye konuştu. İki takım arasında geçen sezon oynanan maçlarda Göztepe rakibini 3-0 ve 2-1 mağlup etti.

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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    6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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