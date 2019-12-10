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    10.12.2019 - 00:00 | | Onur ATIŞ DHA

    Göztepe onlarla güzel

    Süper Lig’de geçen hafta Ankaragücü’nü Eryaman Stadı’nda yenip son üç deplasman maçından galibiyetle dönen ve yenilmezlik serisini beş maça çıkaran Göztepe’yi, orta saha oyuncuları taşıdı

    Göztepe onlarla güzel

    Süper Lig’de geride kalan 14 haftada 16 kez fileleri sarsan sarı kırmızılılarda orta saha ve kanatlarda görev yapan futbolcular 10 gole imza attı. Göz Göz’ün forvetleri ise sadece 1 kez gol sevinci yaşarken, defanstan da 5 gol katkısı geldi. Göztepe’de Ankaragücü maçında 2 gol atarak yıldızlaşan Serdar Gürler, toplamda 3 kez sevindi. Sağ ve sol kanatta görev yapabilen tecrübeli oyuncu 1-1 sona eren BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da ağları sarstı. İzmir ekibinde Soner Aydoğdu ve Andere Castro ise 2’şer kez topu filelerle buluşturmayı başardı.  Soner, 4-0 kazanılan İstikbal Mobilya Kayserispor ve 2-1 kaybedilen Medipol Başakşehir maçlarında gol sevinci yaşarken, Castro ise deplasmanda 1-0 galip gelinen Aytemiz Alanyaspor ve 2-2 berabere biten Fenerbahçe maçlarında ceza sahası dışından kalecileri avladı.

    En skorer Serdar ve Alpaslan

    Teknik Direktör İlhan Palut’un forvet arkasında görevlendirdiği İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni de 2 gol attı. Napoleoni, 4-0 biten Kayserispor mücadelesinde 2 gol atarak yıldızlaştı. Kanatlarda görev yapan Halil Akbunar da geçen haftaki Ankaragücü sınavında siftah yaptı. Göztepe’de Serdar’la birlikte takımın en skorer ismi stoperde oynayan Alpaslan Öztürk oldu. Sarı kırmızılılarda adeta joker görevi gören 26 yaşındaki futbolcu, İttifak Holding Konyaspor, Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarında gol buldu.  Berkan Emir de bu sezon 2 golle oynuyor. Berkan, Gaziantep Futbol Kulübü ve Kasımpaşa karşısında ağları sarstı. Göztepe’de gol atabilen tek forvet ise Cameron Jerome oldu. İngiliz oyuncu Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde 1-0 galip gelinen Trabzonspor müsabakasının tek golünü kaydetti. Büyük umutlarla sezon başında Galatasaray’dan kadroya dahil edilen Eren Derdiyok ise Süper Lig’de henüz golle tanışamadı. Geçen sezon ilk yarıda Göztepe’nin en skorer futbolcusu olan Yasin Öztekin de gol atamadı. Yasin, 2018-2019’da ilk 14 haftada 7 gol atmayı başarmıştı. Eren ve Yasin bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası maçlarında fileleri havalandırabildi. Cumartesi günü yine Ankara’da Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Göztepe’de Soner ve Alpaslan cezaları nedeniyle forma giyemeyecek, sakat Poko da kafilede yer almayacak. 

     

     

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