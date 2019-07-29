Göztepe, Serdar’ı listeye aldı

Transferde yerlilere öncelik veren ve Eren Derdiyok, Veli Çetin, Murat Paluli, Bahadır Kırdaroğlu ile Hüseyin Bulut’u renklerine bağlayan Göztepe şimdi de Başakşehir forması giyen Serdar Taşçı’yı listesine aldı.Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, transferde yerli arayışını sürdürüyor. Galatasaray’dan Eren Derdiyok, Menemenspor’dan Veli Çetin, Hatayspor’dan Murat Paluli, Pendikspor’dan Bahadır Kırdaroğlu ve Borussia Dortmund’tan Hüseyin Bulut’a imza attıran Süper Lig ekibi Göztepe, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen stoper Serdar Taşçı’yı gündemine aldı. Kadrosuna mutlaka bir savunma ve sol bek katacak sarı kırmızılıların bonservisi elinde olan gurbetçi futbolcuyla ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği ifade edildi.

Dünya devlerinde oynadı

Serdar’ın dışında birçok alternatife sahip olan Göz Göz’ün yeni haftada transferleri resmen açıklayacağı kaydedildi.

Almanya’nın Stuttgart takımında futbol yaşamına başlayan 32 yaşındaki oyuncu, 8 sezon bu kulüpte top koşturdu. Ardından Rusya’nın Spartak Moskova ekibine geçen Serdar Taşçı, dünya devi Bayern Münih’te de oynadı. Geçen sezon Başakşehir tarafından transfer edilen deneyimli stoper Süper Lig’de 4, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 1 karşılaşmaya çıkıp toplam 375 dakika süre aldı.