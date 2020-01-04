BİST113.684-1,94EURO6,670,20USD5,980,31ALTIN297,371,62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Göztepe’de Da Costa sesleri
    ABONE OL
    04.01.2020 - 00:00 |

    Göztepe’de Da Costa sesleri

    Süper Lig’de 2, yarıda yeni stadına geçecek olan ve hedefini üst sıralar olarak belirleyip transferde birçok yıldız oyuncuyu listesine ekleyen Göztepe, defansa da takviye yapma kararı aldı.

    Göztepe’de Da Costa sesleri

    Forvet için Remy, Robinho ve Adebayor gibi dünyaca ünlü yıldızlarla temasa geçen sarı kırmızılıların tecrübeli stoper Manuel Da Costa ile de ilgilendiği ifade edildi. Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al İttihad’da aradığını bulamayan ve kulüple yollarını ayıran Faslı oyuncuya sarı kırmızılı formayı giydirmek için çalışmalara başlayan yönetimin deneyimli stoperden olumlu yanıt aldığı ifade edildi. Da Costa’nın çok fazla maliyetinin bulunmadığı ve transferin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğu vurgulandı.

    86 maçta 12 gol attı

    Süper Lig’e Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir formalarını terleten 33 yaşındaki oyuncu, iki takımda toplam 86 resmi maça çıkıp 12 gol attı. Kariyerine Fransa’nın Nancy ekibinde başlayan Da Costa, farklı ülkelerde PSV Eindhoven, Fiorentina, Sampdoria, West Ham United, Lokomotiv Moskova, Nacionel ve Olympiakos’ta da oynadı. Fas Milli Takımı’nda ise 26 müsabakaya çıkan tecrübeli stoper 1 kez ağları sarstı.

     

    Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
    daha fazla video için
    5 Ocak 2020 Magazin Bülteni5 Ocak 2020 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

    Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

    Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

    Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

    Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

    Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

    Cezayir'e doğru yola çıktılar

    Cezayir'e doğru yola çıktılar

    Sıradaki Haber