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    HaberlerEgeGöztepe’de rota Mendoza
    30.08.2019 - 02:59

    Göztepe’de rota Mendoza

    Sarı kırmızılılar, transferde hareketli günler yaşıyor. Medipol Başakşehir’den Soner Aydoğdu’yu kiralayan Göz Göz, Denjel Aleksic’i ikna edemedi, listesine Kolombiyalı golcü Stiven Mendoza’yı aldı

    Göztepe’de rota Mendoza

    Süper Lig’de galibiyet ile tanışamayan Göztepe, transferde harekete geçti. Medipol Başakşehir’den Soner Aydoğdu’yu dahil eden sarı kırmızılılar, Suudi Arabistan’ın Al Ahli Jeddah takımında forma giyen kanat oyuncusu Denjel Aleksic transferinde mutlu sona ulaşamadı. Göz Göz oyuncuyla her konuda anlaşmasına rağmen Medipol Başakşehir’in araya girmesiyle takviyeyi gerçekleştiremedi. Tecrübeli Sırp futbolcunun Avrupa kupalarında oynamak istemesi nedeniyle Başakşehir’i tercih etmesi İzmir ekibinde şok etkisi yarattı.

    İzmir’e davet ettiler

    Yarın evinde oynayacağı Yukatel Denizlispor karşılaşmasına milat olarak bakan Göztepe, Fransa Lig 1 ekibi Amiens’ten Kolombiyalı golcü Stiven Mendoza’nın peşine düştü. Forvetin yanı sıra iki kanatta da oynayabilen Klombiyalı oyuncuyla apar topar görüşmelere başlayan yönetim, 27 yaşındaki futbolcuyu İzmir’e davet etti. Futbola ülkesinin Envigado takımında başlayan Mendoza, Deportivo Cali, Hindistan’da Chennaiyin, FC, Brezilya’da Corinthians ve Bahia, Amerika Birleşik Devletleri’nde New York City FC ile son olarak Amiens’te top koşturdu. Geçen sezon Fransa’da 28 maça çıkan oyuncu 2 gol ve 2 asist yaptı.

     

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