Göztepe’de Sanneh de tamam

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden sarı kırmızılılar transfer konusunda ince eleyip sık dokuyor. Son olarak 24 yaşındaki stoper Bubacarr Sanneh ile kiralik olarak her konuda anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki stoperin İzmir’e davet edildiği ve sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacağı belirtildi. Teknik Direktör Tamer Tuna’nın raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, son olarak Belçika’nın Anderlecht takımında görev yapan oyuncuyla görüşmelerini sıklaştırdı. Anderlecht’le de oyuncunun kiralanması konusunda el sıkışan yönetim transferi bitirdi.

Sol bek aranıyor

Stoper sorununu Sanneh’i alarak çözen Göztepe’nin bu hafta içinde bir de sol bek takviyesi yapacağı vurgulandı. Avrupa’daki kariyerine Danimarka ekiplerinden Horsens’te başlayan Bubacarr Sanneh, 2017-2018 sezonunun devre arasında diğer Danimarka takımı Midtjlland’a gitti. Gösterdiği performansın ardından geçen sezonun ikinci yarısında Belçika’dan Anderlecht’e imza atan Gambiyalı stoper, burada 19 resmi müsabakaya çıktı.