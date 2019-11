Göztepeli kadınlar örnek olacak

Göztepeli ve Fenerbahçeli kadın taraftarlar tarafından başlatılacak olan ve Türkiye’deki bütün kadın taraftarlara yayılması planlanan “Sevgi Deplasmanı” projesiyle sosyal sorumluluk projelerine ve konularına dikkat çekilecek. Farkındalık yaratabilmek adına atılan ilk adımda İstanbul’dan gelecek Fenerbahçeli kadın taraftarlara ev sahipliği yapacak olan Göztepeli kadın taraftarlar, birlikte “Otizm” farkındalık konusu ile “Kadın ve çocuğa şiddet” konularını ele alarak etkinlik düzenlenecek. Etkinlik Konak Belediyesi Çınarlı Rekreasyon Alanı’nda saat 12.00’da gerçekleşecek.



Her hafta bir etkinlik



Her hafta bir farkındalık vurgusuyla kadın taraftarların organize edeceği etkinliklerin ilki Göztepeli ve Fenerbahçeli kadın taraftarlar ile ortaklaşa düzenlenecek. Organizasyona Cumhuriyet Kadınları Derneği, Sevgi İzi Otizm Spor Kulübü antrenörleri, otizmli sporcularımız ve aileleri, İstanbul ve amatör spor kulüpleri federasyonu temsilcileri ve İzmir amatör spor kulüplerinde görev yapan kadın yöneticiler katılacaktır.



‘Şiddete tepki’



“Sevgi Deplasmanı” İzmir ayağında, Göztepeli ve Fenerbahçeli kadınlar amaçlarını, “Otizmli kişilerin hayatın içinde herkes gibi yaşayabileceklerini vurgulamak, bu insanların hayata tutunmalarına destek olunması için uygun ortamların hazırlanması, şiddetin sadece fiziksel olmadığını vurgulamak, çocuk ve kadınların maruz kaldığı her türlü şiddetten ve bu şiddetin doğurabileceği sonuçlardan bahsetmek” olarak belirledi.