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    HaberlerEgeGöztepe’nin sağlığı Medical Park’a emanet
    12.10.2019 - 00:21 |

    Göztepe’nin sağlığı Medical Park’a emanet

    Göztepe, Medical Park İzmir Hastanesi ile sağlık sponsorluğu anlaşmasını yeniledi.

    Göztepe’nin sağlığı Medical Park’a emanet

    Sponsorluk kapsamında 2019/2020 sezonu boyunca Göztepe Spor Kulübü bünyesinde görev yapan tüm profesyonel sporcuların ve teknik heyeti ile tüm amatör branş sporcuları, altyapı sporcuları sağlık kontrolleri Medical Park İzmir Hastanesi tarafından sağlanacak. Gerçekleşen imza törenine Medical Park İzmir adına hastane Genel Müdürü Veysi Kubba katılırken, Göztepe’yi ise Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Mutlu temsil etti. Bitimine sayılı günler kalan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’ni de gezen Kubba, “Medical Park İzmir Hastanesi olarak spora destek en önemli misyonlarımızdan bir tanesi. Bizler, İzmir’in güzide takımlarından bir tanesi olan Göztepe Spor Kulübü’ne bu sene de sağlık sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

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