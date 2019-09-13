Göztepe’nin tesisi bugün mecliste

Komisyonlarda incelenen değişiklik talebinin meclisten geçmesi bekleniyor. Torbalı Belediye Meclisi, sarı kırmızılı kulübün Göztepe Spor Akademisi ve Altyapı Tesisleri inşa etmeyi planladığı araziyle ilgili geçen haziran ayında usulsüz olduğu gerekçesiyle tahsisi iptal etmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, arazinin imarla ilgili sıkıntısının çözülerek kulübe tahsis edileceğini açıklamıştı. Göztepe taraftarlarının merakla beklediği araziyle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile, “Sevgili İzmirliler. Kamuoyunda Torbalı Tesisleri diye bilinen ilgili parsellerin spor alanı olarak belirlenmesiyle ilgili nazım imar plan değişikliği yarın belediyemizin meclisinde görüşülecek. İzmir’de spora destek olacağız

demiştik, yapıyoruz” mesajını paylaştı.