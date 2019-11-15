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    HaberlerEge HaberleriGüneşten, bin hanenin elektriği üretilecek
    15.11.2019 - 02:20 |

    Güneşten, bin hanenin elektriği üretilecek

    Muğla Büyükşehir, Menteşe Terminal, mezbaha tesisi, Konacık idari bina çatısı ve Bodrum Terminal çatısına kurduğu güneş enerjisi santralleriyle yıllık bin hanenin elektriğini üretecek

    Güneşten, bin hanenin elektriği üretilecek

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, tesislerinde kurduğu güneş enerji santralleriyle yılda yaklaşık 1000 hanenin elektriğini üreterek doğaya ve bütçesine katkı sağlıyor.

    Büyükşehir tesislerinden Menteşe Terminal, Türkiye’de ilk yapıya entegre GES 290.4 kilovat kurulu güç, Menteşe Mezbaha Tesisi GES 105.4 kilovat kurulu güç, Konacık idari bina çatısı GES 52.4 kilovat kurulu güç ve yapımı devam eden Bodrum Terminal çatısına kurulumu yapılacak GES 640 kilovat güce sahip olacak. Büyükşehir, tüm tesislerinden bin 67 kilovat kurulu güce sahip olup, yılda yaklaşık bin hanenin elektriğini üretecek.

    Doğa dostu proje

    Yılda 1.400.000 kilovat enerji üretecek tesisler, bin hanenin elektrik üretimi yanında 30 ton kağıdın geri dönüşümünü sağlayacak ve 840 ton karbondioksidin atmosfere salınımını engelleyecek.

    Projelerle Muğla’yı koruduklarını söyleyen Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, “Güneşten en fazla yararlanan şehirlerin başında geliyoruz. Yerel yönetimler olarak il belediyesiyken mezbaha tesisimiz arkasında başlattığımız güneş enerjisinden yararlanma projesini, Büyükşehir olduğumuzda Menteşe, Bodrum otogarlarının çatısı ve Bodrum Konacık binası çatısında devam ettirdik. Bodrum otogarımızın da devreye girmesiyle kurulu gücümüz yıllık bin hanenin elektriğini üretebilen güçte olacak. Çevreyi, bütçemizi koruyan yenilikçi bu projeleri daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.

     

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