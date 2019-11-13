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    HaberlerEge Haberleri Gürün talimat verdi
    13.11.2019 - 01:02 |

    Gürün talimat verdi

    Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe ilçesinde devam eden Kentsel Tasarım Projesi 2. Etap çalışmalarını yerinde inceledi.

    Gürün talimat verdi

    Son durum hakkında bilgi alan Gürün, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması talimatını verdi. Menteşe ilçesi Rıfat Ayaydın, Hasan Ercan, Hasan Ali Yücel ve Tayyare Kavşağı’nda 15 milyon 627 bin lira yatırımla yapımına başlanan Kentsel Tasarım Yolu 2. Etap cadde, kavşak, yol, kaldırım, alt yapı çalışmalarının yüzde 90’ı tamamlandı. 1. Etap, Tayyare Kavşağı’nın bulunduğu bölgede yağmursuyu alt yapı çalışmaları da büyük oranında tamamlanırken üstyapı çalışmaları devam ediyor. Zübeyde Hanım Caddesi, Hasan Ercan Caddesi ve Hasan Ali Yücel Caddesi’nin kesişim noktasında (Üntaş-Migros) menfez çalışması tamamlandı ve asfaltlama çalışması yapıldı.

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