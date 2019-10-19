19.10.2019 - 01:51 |
Gururlandıranlara teşekkür
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Zeytindostu Derneği tarafından düzenlenen 12. Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması’nda, “Altın Seyit” markasıyla birincilik elde eden Seyitoba Muhtarı Ali Çetinkaya ve ortağı Atilla Çevikoğlu’na teşekkür belgesi verdi.
Seyitoba’da, Mahalle Muhtarı Ali Çetinkaya ve Atilla Çevikoğlu’nun birlikte işlettiği Zeytinyağı üretim tesisini ziyaret eden Başkan Bilgin, Çetinkaya ve Çevikoğlu’nun önemli bir başarı elde ettiklerini, aynı zamanda Saruhanlı’nın adını ulusal düzeyde duyurduklarını ifade etti.
Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındıİzmit'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.