Gururlandıranlara teşekkür

Seyitoba’da, Mahalle Muhtarı Ali Çetinkaya ve Atilla Çevikoğlu’nun birlikte işlettiği Zeytinyağı üretim tesisini ziyaret eden Başkan Bilgin, Çetinkaya ve Çevikoğlu’nun önemli bir başarı elde ettiklerini, aynı zamanda Saruhanlı’nın adını ulusal düzeyde duyurduklarını ifade etti.