‘Güzel’ hizmet

İzmir’de 10 yılı aşkın süredir güzellik ve bakım hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren SlimFit Estetik, tüm şehit ve gazi ailelerine ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Şirket yatırımcı ortağı Arzu Budakçı, “Bugün geldiğimiz noktayı bundan 96 yıl önce bizlere haklarımızı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına borçlu olduğumuzu biliyoruz. İstedik ki bu ülke için bizler canını siper eden şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine bir faydamız olsun. Birinci derece tüm aileler belge ibrazı ile diledikleri hizmeti ücretsiz alabilirler. Salonumuzda onları ağırlamaktan onur ve gurur duyarız. Bize 0 232 2628797 ve 0 532 6783823 numaralı telefonlardan ulaşabilirler” dedi.