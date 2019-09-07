‘Güzellikleri yaşayacağız’

Ekrem ve Erşan grubu sahne aldı, derneğin folklor ekibi gösteri sundu. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Akhisar’a hep böyle dolu dolu günler yaşatacağız” dedi. Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Tunay Gül, Dutlulu’ya teşekkür etti.





‘Saruhanlı’nın haklı gururu’



Manisa Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, “İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılını kutlamanın sevincini ve haklı gururunu yaşıyoruz” dedi. 7 Eylül’ün bu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan, emperyalist güçlere unutamayacakları bir dersin verildiği gün olduğunu belirten Bilgin, “Destanın üzerinden geçen 97 yılda küllerimizden yeniden doğduk. Saruhanlı, kültürel değerleri, doğal güzellikleri ve ekonomik potansiyeli ile öncü ilçeler arasına girmeyi başardı” diye konuştu.









97. yıla yakıştı





Bayındır’ın kurtuluş günü olan 4 Eylül’de ilçede coşku vardı. Arıkbaşı Şehitliği’ndeki çelenk sunma töreniyle başlayan etkinlikler, Bayındır merkezdeki Atatürk Anıtı önündeki törenle sürdü. gerçekleşen tören ve etkinlikler ile devam etti. Akşam sahneye önce Bayındırlı gençlerden oluşan Ghetto Blaster adlı grup çıktı. Ardından Lara ve Cem Belevi, halkı Şehir Stadı’nda coşturdu. Tire Belediyesi’nin düzenlediği Zafer Kupası kazanan Bayındırspor, kupayı tüm Bayındır’a armağan etti. Belediye Başkanı Uğur Demirezen, “Güzel Bayındırımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümünü heyecanla kutluyoruz” dedi.