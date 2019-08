‘Haksızlık yapılıyor’

Bodrum’un pahalı olduğuna dair haberlerin insanları ilçeden uzaklaştırdığını belirten Belediye Başkanı Aras, “Her bütçeye uygun tatil imkânlarımız var. Gelmekten çekinmeyin” dedi.

Türkiye’nin gözde tatil yerlerinden Bodrum’un pahalı olduğuna dair haberlerin insanları ilçeden uzaklaştırdığını belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, her bütçeye uygun tatil imkânları olduğunu vurguladı. Bodrum’un bir huzur kenti olduğunu ve insanların burada çağdaş ve güvenli bir şekilde yaşadığını belirten Başkan Aras, “Bodrum’u karalayan olumsuz eleştirilerin pek çoğu gerçeği yansıtmıyor. Bodrum herkese, kucak açan, her gelir grubundan, her siyasi görüşten, her ırktan, her dinden insanı kucaklayan bir yer. Bu binlerce yıldır böyle oldu, böyle olmaya devam edecek” dedi.

Ücretsiz plajlar

Bodrum’un kesinlikle pahalı bir turizm beldesi olmadığını söyleyen Aras, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bodrum’da yaz kış binlerce memur, işçi, köylü yaşıyor. O söylenen fiyatlarla bu insanların yaşaması mümkün mü? Elbette her gelir grubundan insana tatil imkanı var Bodrum’da. Çok ekstrem bir mekâna, tesise giderseniz, orada ekstrem bir hizmet satın alırsanız onun bir bedeli vardır. Ama bunu Bodrum’a genellemek, plajlarında 200-400 liraya denize giriliyor demek, büyük bir haksızlık.

Birçok işletme, giriş ücreti almaz örneğin. Bunun da ötesinde biz belediye plajları ihdas ettik ve bunlar tamamen ücretsizdir. Duşu, tuvaleti, kabini olan plajlarda dilediğiniz gibi gününüzü geçirebilirsiniz. Ekstrem pahalı fiyatlar sunan işletmelere de uyarılarımızı her zaman yapıyoruz zaten. Dolayısıyla hiç kimse Bodrum’a gelmekten çekinmesin.”