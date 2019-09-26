‘Halit’i yaşatıyoruz’

İstanbul’da geçen ay tramvay durağında kendisinden para isteyen şahıslara olumsuz yanıt vermesi sonucu bıçaklanarak öldürülen, elektrik mühendisi Halit Ayar’ın adı (23) Belediye Meclisi kararıyla memleketi Saruhanlı’nın Mütevelli Mahallesi’ndeki bir sokağa verildi. Akıncılar Sokağı’nın adını Halit Ayar Sokak olarak değiştirdiklerini belirten Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, “Mahalle sakinleri, Halit’in isminin geçmişte ailesinin de ikamet ettiği sokağa verilmesi talep ettiler. Biz konuyu Belediye Meclisi’ne taşıdık ve bu teklif oybirliğiyle meclisimizden geçti. Kardeşimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Onun genç yaşta aramızdan ayrılmasına sebep olanların da adalet önünde gerekli cezayı almaları en büyük temennimizdir” dedi.