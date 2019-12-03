Hallen Cup’ın kralı Altınordulu Muhammed

Altınordu U15 Takımı oyuncusu Muhammed Zişan Turan, Avrupa’nın en büyük 15 yaş altı futbol turnuvası olan MTU Hallen Cup’ta 15 golle krallık tacını taktı. Oynadığı 8 maçta 15 kez fileleri sarsan genç oyuncu, 17. kez düzenlenen dev turnuvada bu unvanı alan ikinci Türk oyuncu oldu. Geçen yıl da yine Altınordu’dan Burak İnce, “gol kralı” ve “en değerli oyuncu” seçilmiş, sezon sonunda da Altınordu A Takımı’na alınmıştı. Turnuvanın şampiyonu geçen yılki gibi Barcelona olurken, Katalan ekibi finalde Borussia Dortmund’u 5-1 ile geçmeyi başardı. Muhammed Zişan Turan, ilk sekize giren rakiplerinden çok daha az sayıda maç oynamasına rağmen 8 karşılaşmada attığı 15 golle turnuvanın gol kralı unvanını elde etmeyi başardı.