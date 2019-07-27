27.07.2019 - 02:36
Harmandalı tertemiz
Çiğli Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi’nin bulunduğu bölgede geniş çaplı temizlik çalışması yapıldı.
İnönü, Uğur Mumcu, Cumhuriyet ve Ahmet Efendi mahallelerinde özellikle çöp arabalarının kullandığı güzergahlar ve çöp depolama tesisi yolu başta olmak üzere birçok sokak ve cadde, deterjanlı su ve dezenfektan maddeyle yıkanarak pırıl pırıl yapıldı.
Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.