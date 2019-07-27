Harmandalı tertemiz

İnönü, Uğur Mumcu, Cumhuriyet ve Ahmet Efendi mahallelerinde özellikle çöp arabalarının kullandığı güzergahlar ve çöp depolama tesisi yolu başta olmak üzere birçok sokak ve cadde, deterjanlı su ve dezenfektan maddeyle yıkanarak pırıl pırıl yapıldı.