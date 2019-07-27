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    HaberlerEgeHarmandalı tertemiz
    27.07.2019 - 02:36

    Harmandalı tertemiz

    Çiğli Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi’nin bulunduğu bölgede geniş çaplı temizlik çalışması yapıldı.

    Harmandalı tertemiz

    İnönü, Uğur Mumcu, Cumhuriyet ve Ahmet Efendi mahallelerinde özellikle çöp arabalarının kullandığı güzergahlar ve çöp depolama tesisi yolu başta olmak üzere birçok sokak ve cadde, deterjanlı su ve dezenfektan maddeyle yıkanarak pırıl pırıl yapıldı.

    Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.
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    26 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
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