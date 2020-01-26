Hayallerın gerceğe dönüştüğü gün

Göztepe Spor Kulübü ve İzmir, yeni bir spor ve yaşam merkezine kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor.



Türk futbolunun çınarı Göztepe’nin 95 yıllık tarihindeki ilk evi olacak Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi bugün kapılarını açıyor. Süper Lig’de ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor’u 3-0 yenen sarı kırmızılılar, 19’uncu haftada oynanacak Beşiktaş karşılaşmasıyla yeni mabedinde ilk kez taraftarlarının önüne çıkacak.



Resmi törenle açılışı



İhalesi 14 Haziran 2017’de yapılan Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nın temelini 9 Eylül 2017 tarihinde atan dönemin Başbakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, saat 14.00’te önce stadın açılış kurdelesi kesecek ardından 16.00’daki açılış maçında, stattaki yerlerini alacak.



Şenol Güneş katılıyor



Spor, iş ve siyaset dünyasından birçok ünlü ismin de katılacağı açılış töreni ve maçta A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de yer alacak.



‘Muhteşem bir atmosfer bizi bekliyor’



“Artık hayallerimizin son noktasına geldik” diye konuşan Göztepe Spor Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, “Çok mutluyuz. Beşiktaş karşılaşmasında çok güzel bir atmosfer bekliyoruz. 95 yıldır sahip olamadığımız bir şeye kavuşacağız. Göztepe taraftarının ve camianın heyecanı eklendiği zaman stadımızda müthiş bir atmosfer olacağından şüphemiz yok. Türkiye’de ve Avrupa’da çok güzel bir ambiyansın yaşanacağı bir stadımız olacak. Göztepe taraftarı zaten bugüne kadar diğer statlarda da mükemmel bir hava oluşturmuştu. Şimdi kendi evimizde, Avrupai bir statta taraftarımız atmosferi oluşturacak” ifadelerini kullandı.



‘Sepil, bir vizyon koydu’



Başkan Mehmet Sepil’in statta büyük emeklerinin olduğunu dile getiren Talat Papatya, “Başkanımızın inşaat mühendisi olması buraya büyük emek vermesini sağladı. Merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin de çok katkısı var. Mehmet Sepil bir vizyon koydu. Doğru işler yaptığımız zaman her şey kabul görüyor. İzmir halkından hükümete, yerel yönetimlerden taraftarımıza kadar herkese teşekkür ediyoruz” dedi. Stadın bölge halkına çok önemli katkılar sağlayacağını söyleyen Papatya, “Burası önceden vatandaşlarımızın spor yaptığı bir alandı. Stadımızı yaparken bölge halkının spor yapma hakkını ellerinden alamazdık. Şimdi stadın çatısında spor yapabilecekleri bir konsept oluşturduk” diye konuştu.



Statta yok yok



Göztepe’nin yeni stadı Gürel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, Türkiye ve Avrupa’da birçok ilki içinde barındırıyor. Stadın altında 400 araçlık 2 katlı otopark alanı bulunurken, 39 loca, kafeler, restoranlar, ticari alanlar, kulüp ve oyuncak müzeleri, sağlık merkezi ve fitness salonları da halkın kullanımına açık olacak. Zemini hibrit çim olan statta LED stadyum aydınlatmaları ve sadece ülkemizde ilk olan 600 metrelik yürüyüş parkuru oluşturuldu. Ayakta seyirci uygulamasının faaliyete geçmesiyle Beşiktaş maçı sonrası stat kapasitesi 20 bin 56’dan 25 bine çıkarılıyor.