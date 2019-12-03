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    HaberlerEge Haberleri ‘Hayat kaliteleri daha da yükselecek’
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    04.12.2019 - 00:00 |

    ‘Hayat kaliteleri daha da yükselecek’

    3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında daha fazla varlık göstermeleri toplumumuzu daha da güçlendirecektir” dedi.

    ‘Hayat kaliteleri daha da yükselecek’

    Başkan Zolan, engellilerin hayat standartlarını daha da yükselteceklerini sözlerine ekledi.

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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