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    HaberlerEgeHedef galibiyet
    27.10.2019 - 01:20 |

    Hedef galibiyet

    Göztepe, bugün evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda Ümit Öztürk’ün düdük çalacağı müsabaka saat 16.30’da başlayacak

    Hedef galibiyet

    Geçtiğimiz hafta deplasmanda Başakşehir’e 2-1 yenilen ve 5 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran Göztepe, bugün evinde Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak olan mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Sarı kırmızılılarda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 297, numaralı 189, maraton 109, kuzey kale arkası 27.5 ve misafir takım tribünü 35 lira olarak belirlendi.

    ‘Ortalamanın üzerindeyiz’

    Teknik Direktör Tamer Tuna, futbol olarak iyi bir seviyede olduklarını söyledi. Taraftarın desteği ile Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılacaklarına inandığını kaydeden genç teknik adam, “Futbol olarak lig ortalamasının üzerindeyiz. Bunu sonuca yansıtmalıyız. O yüzden Kasımpaşa maçını kazanmak bizim açımızdan çok önemli” dedi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş de geçen sezon Göztepe’yi çalıştırmıştı. Özdeş, sarı kırmızılılırda 8 maçta saha çıkıp istifa etmişti.

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