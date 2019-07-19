Hedef, güçlü Kuşadası

Kuşadası eski Belediye Başkanı Fuat Akdoğan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e nezaket ziyaretinde bulundu. 1999-2009 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı yapan ve 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Kuşadası Belediye Başkan adayı olan Fuat Akdoğan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i makamında ziyaret etti. Akdoğan’ı belediye binasının kapısında karşılayan ve uğurlayan Başkan Günel, siyasi nezaketin önemine dikkat çekti. Akdoğan’ın ziyaretinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Başkan Günel, “Hedefimiz güçlü ve güzel bir Kuşadası yaratmak. Bunu da ancak ortak akıl ve iş birliğiyle sağlayabiliriz. Güçlü bir Kuşadası için her türlü görüşün, önerinin ve deneyimin değerli olduğunu düşünüyorum. Sayın Akdoğan’a nazik ziyareti için teşekkür ederim” dedi.