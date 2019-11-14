Helal olsun!

Karabağlar’da plastik kasa toplayarak geçimini sağlayan Cumhur Koşan, yanlışlıkla kendisine verilen bin lira karşılığında 1650 lira kazandıran kuponu bayiye teslim etti, “Haram lokma geçmesine gönlüm razı gelmezdi” dedi.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde atık plastik kasa toplayarak geçimini sağlayan Cumhur Koşan (56), şans oyunu oynadığı bayide kendisine yanlışlıkla verilen ve 1000 lira karşılığında 1650 lira ikramiye kazanan kuponu, bayiye iade etti.

Mobilya işçiliği yaparken, 3 yıl önce girdiği katarakt ameliyatında yanlış işlem nedeniyle sol gözünü kaybeden Koşan, 3 lira bedelle şans oyunu oynadı. Geçimini sokaklarda plastik kasa toplayarak sağlayan Koşan, cebinde bin lira bedelle oynanmış bir başka kupon daha olduğunu fark etti.

Kuponu bayiye iade etti

Euroleauge’de, yine 7 Kasım’da oynanan Olympiakos-Anadolu Efes maçına ‘2’ oynanan, yani Anadolu Efes’in maçta galip geleceği yönünde tahmin yapılan kupon, 1650 lira ikramiye kazandırdı. Durumu fark eden Koşan, kuponu oynadığı bayiye iade etmeye karar verdi. Koşan, İzmir Piyangocular ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak’la söz konusu bayiye gidip, kuponu iade etti.

650 lirayı Koşan’a verdi

Cumhur Koşan, “Ne kendimin ne de ailemin boğazından haram lokma geçmesine gönlüm razı gelmezdi. İki farklı bankaya taksit borcum var ve şu an işsizim. Aslen mobilyacıyım ancak şimdilik hayatımı geçindirmek için plastik kasa topluyorum. Maddi durumum iyi değil ama bu ikramiyeyi almak bana göre değil” dedi.

Bayi sahibi Caner Cansızoğlu da kuponun 650 liralık kârını, Koşan’a verdi.