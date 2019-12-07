‘Hem Uşak hem ülke kazansın’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda (UTSO) düzenlenen sektör değerlendirme toplantısında, sorunları yerinde görmek ve sektör temsilcilerin taleplerini almak için il il dolaştıklarını belirtti.



Uşaklı çiftçilere son 17 yılda yaklaşık 900 milyon lira tarımsal destek verildiğini söyleyen Pakdemirli, “Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı ve IPARD kapsamında Uşak’ta toplam 450 projeye, yaklaşık 134 milyon lira hibe sağladık. Bu yatırımlar neticesinde 3 bin 200 kişiye istihdam yarattık” dedi.



Yakından takip ediyor



Pakdemirli, kent genelinde üretimi ve işletmelerin verimliliğini artırmak için 36 bin 600 dekar alanda toplulaştırma çalışması yapıldığını, önümüzdeki 10 yıl içinde de 1.8 milyon dekar alanın tamamının toplulaştırılacağını ifade etti. Uşak’taki alternatif ürün yetiştiriciliğini de yakından takip ettiklerini söyleyen Pakdemirli; aspir, keten, çörekotu, kenevir, kekik, lavanta, biberiye ve keçiboynuzu bitkilerinden uçucu yağ elde edilerek, bu ürünlerin başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç edileceğini kaydetti.



‘Verimli kullanılacak’



Uşak genelinde yürütülen çalışmalar hakkında konuşan Pakdemirli, burada son 17 yılda tarımsal ihracatın 115 kat artırılarak 28.4 milyon dolar seviyesine çıktığını vurguladı. Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğuna, Uşak’ın da tarımsal potansiyelinin tam anlamıyla verimli şekilde kullanılacağına dikkati çeken Pakdemirli, “Bu bağlamda bakanlığımızın 2020 yılı bütçesinin yüzde 54.5’ini tarımsal desteklere ayırdığını bir kere daha ifade etmeliyim. 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 36.7 artışlık tarımsal destekle, en yüksek artışı sağlamış olacağız. Bizim derdimiz yeter ki Uşaklı üreticimiz, çiftçimiz kazansın, yeter ki Türkiye kazansın” diye konuştu. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. l AA