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    HaberlerEgeHemofili konuşulacak
    18.10.2019 - 00:29 |

    Hemofili konuşulacak

    Ege Üniversitesi Medya ve Uygulama Araştırma Merkezi (EGEMM), web konferanslarını sürdürüyor.

    Programa, 23 Ekim Pazartesi günü Dr. Nur Soyer olacak. Soyer’in Hemofilide Minör ve Majör Cerrahi konulu konferansı, 12.15’te başlayacak.

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