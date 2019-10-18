18.10.2019 - 00:29 |
Hemofili konuşulacak
Ege Üniversitesi Medya ve Uygulama Araştırma Merkezi (EGEMM), web konferanslarını sürdürüyor.
Programa, 23 Ekim Pazartesi günü Dr. Nur Soyer olacak. Soyer’in Hemofilide Minör ve Majör Cerrahi konulu konferansı, 12.15’te başlayacak.
Ayrıldığı sevgilisini vurup intihar ettiKuşadası’nda emlakçılık yapan sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan bir kişi, olaydan bir saat sonra kendini vurarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.