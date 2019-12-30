Bir dizi program ve ziyaret için Denizli’ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, düzenlediği basın toplantısında müjdeli haberler verdi. Denizli merkez ve ilçelerine 3 bin 500 konut yapılacağını ifade eden Bakan Kurum, “AK Parti iktidarında Denizlimize 22 milyar liralık iş yaptık ve yenilerini ekleyeceğiz. Ar-Ge şehir yapacak hamleleri yapıyoruz” dedi.

Denizlililerin hizmetine sunulacak 90 bin metrekarelik altı farklı alanı, spor ve park alanı yapmak üzere Büyükşehir’e devredeceklerini açıklayan Bakan Kurum, “Denizlimizde örnek bir sıfır atık şehri kuracağız. Altyapı, kanalizasyon, yağmur suyu arıtma tesisi, düzenli depolama tesisi gibi toplam değeri 650 milyon lira olan 31 projenin çalışmaları devam ediyor. İlçelerimiz içinse dokuz ayrı arıtma tesisi kuracağız” dedi. Turizm projelerine de değinen Kurum, şöyle devam etti:

Termal turizm atağı

“Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile Kaleiçi’nde kalan ve kapalı çarşı diye adlandırabileceğimiz bölgede; sokakların, kaldırımların ve aydınlatmaların iyileştirilmesi için Büyükşehir ile proje yürüteceğiz. Hem vatandaşın hem de esnafın ihtiyaçlarını giderecek önemli bir turizm projesi diyebiliriz. Büyükşehir Belediyesi’ne 10 milyon lirası hibe olmak üzere, 6 milyon lirada kredi vererek projeyi Denizli’ye kazandıracağız. Karahayıt Mahallesi’nde de 10 hektarlık alanı termal turizm merkezi haline getireceğiz. Ayrıca Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü’nün çevre düzenlemesi yapılacak. Depremin yaşandığı Acıpayam’a ise yeni bir ilkokul ve ortaokul yapacağız.”

Hayran kaldı

1500 metre rakımda bulunan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’dan, tesisler hakkında bilgi aldı. Yaylanın, izlemeye doyum olmayan manzarasına hayran kaldığını belirten Bakan Kurum, projeyi gerçekleştiren Başkan Osman Zolan’ı kutladı.