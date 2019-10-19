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    HaberlerEgeHesap sırası sizde
    19.10.2019 - 01:48 |

    Hesap sırası sizde

    Dünden bugüne Türk futboluna yetiştirdiği futbolcularla hafızalara kazınan ancak günümüzde amatör kümede ayakta kalma mücadelesi veren Bucaspor’da Başkan Mehmet Sevinç, eski yöneticilere ateş püskürdü.

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    Sarı lacivertli kulübün gündeminin ve ekonomisinin bu hale gelmesine sebep olanların hala daha kulübün altını kazdığını belirten Sevinç, “Geçmiş borçların tahsilatı için hukuki işlem başlattık. Eski başkan ve yöneticiler bize haciz gönderiyor. Vergi ve SSK’dan döneminize ait olan borçları belirledik. Bizler 21 milyon liralık borcun dönemimizde olanını ödemeye hazırız. Haciz ve hesap sırası sizde. Biz Bucaspor’u ayağa kaldırmak için çabalıyoruz. Siz de köstek değil destek olun” diye konuştu.

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    ‘Daha güçlü döneceğiz’

    Bölgesel Amatör Lig’de oynadığı 4 maçta puanla tanışamayan Bucaspor, Teknik Direktör Nedim Akgül’den boşalan koltuğu Serkan Baziya ile doldurdu. Antrenörlük kariyerine Göztepe’de başlayan genç hoca ile anlaşma sağladıklarını ve tekrardan ayağa kalkacaklarını belirten Başkan Mehmet Sevinç, “Bizleri yalnızlığa itmek isteyen ve önümüzü kesmek isteyen herkese tekrardan ayağa kalkarak cevap vereceğiz. Göreve yeni gelen hocamız ile çıkış yakalayıp daha güçlü döneceğiz” dedi.

    Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındıİzmit'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.
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    18 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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