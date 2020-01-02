Mevlana’nın ‘hiçlik’ felsefesini doğduğu topraklar olan Konya’dan İzmir’e taşıyan Ferah Sancak, yaptığı iyilik organizasyonlarıyla dikkat çekti. 2015 yılında ‘Kalplerimiz Bir’ adıyla Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) yararına düzenlediği yardım gecesinde iş, sanat, spor ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin desteğini aldı. 2017 yılında ise Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin taşınabilir kalp tarama cihazı ihtiyacı için yine ‘Kalplerimiz Bir’ isimli sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

‘Kalplerimiz bir’

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü’nün yenilenmesi için de proje çalışmalarını sürdüren Sancak, şimdi ise tüm bu iyiliği ve hiçlik felsefesini, açtığı yeni konsept mağazasına taşıdı. Adını da hayatını adadığı hiçlik felsefesinden esinlenerek ‘Hich Concept’ koydu. Türk tasarımcıların ürünlerinin yer aldığı Hich Concept’le Ferah Sancak’ın amacı para kazanmak, kâr etmek değil, ‘Kalplerimiz Bir’ mottosunun merkezi haline getirmek.

- ‘Kalplerimiz Bir’ projesiyle İzmir’de fark yarattınız. Karşınızda iyiliksever bir İzmir gördünüz mü?

Ben çok şanslıyım. İzmirli olmamama rağmen çok çabuk bana destek olan, inanan bir çevre edindim. Ve bu güven her seferinde katlanarak büyüdü. İzmir’e iyi bir proje sunuyorsanız, İzmirli kesinlikle sizin yanınızda oluyor. İlk projemden itibaren destek olanlar, ikincide arkadaşım, üçüncüde dostlarım oldu. İnandılar ve biz böyle böyle büyüdük. Kalplerimiz böyle bir oldu.

- Destek olan dostlarınızdan söz ettiniz. Size nasıl katkılar sağladılar?

Gerek sosyal sorumluluk projelerinde gerekse işimde olsun, çalışacağım insanların bana enerji vermesi lazım. Yüzüne bakıp, ruhumda hissetmeliyim. Doslarım diyorum, çünkü çocuklar için düzenlenen projelerde kimi aradıysam bana destek oldu. Ne Mesut Sancak Bey, ne Oğuz Özkardeş, ne Hakan Akman hiçbiri beni kırmadı. Defilemde birlikte yürüdüler. Kendimi şanslı hissediyorum. Ben İzmir’e gelirken, iki sene sonra İstanbul’a geri döneriz düşüncesiyle gelmiştim, ama 12 sene oldu ve buradayım.

- Peki, Hich Concept fikri nasıl doğdu?

Mağazacı olmayı aklımın ucundan geçirmezdim. Ta ki fikirlerinden feyz aldığım danışmanım ve dostum, içimdeki mağazacı Ferah’ı ortaya çıkarana kadar. Kendisi bana “Zevklerin ve takıntılarını birleştirince ortaya bir mağaza çıkıyor, o mağazada başka neler hayal ederdin” dedi. Ben yalnızca kıyafet değil, resim, ev dekorasyon malzemeleri her şeyi bir arada uyum içerisinde görmek isterdim dedim. Böylece ‘Hich Concept’ fikri doğdu.

- Bu işe hiç düşünmüyorken atıldığınızı söylediniz. Sizi cesaretlendiren ne oldu?

Arkadaşlarım, yaptığım sosyal sorumluluk projelerini kastederek “Bir hayali yoktan var edebiliyorsan, bunu da yaparsın” diye önce cesaretlendirdi, ardından da “Olmazsa da dünyanın sonu değil” diyerek teselli etti. İşte benim itici gücüm de bu teselli oldu.

- Burada da aslında bir iyilik var, onu anlatır mısınız?

Aslında burada da ‘Kalplerimiz Bir’ projesi farklı bir biçimde devam ediyor. Mağaza satışındaki kârdan ‘Bir Dilek Tut Derneği’ne bağışta bulunuyoruz. Böylece bir çocuğa daha umut ve fayda sağlamayı amaçlıyoruz.

- Mağaza ismi için esinlendiğiniz Mevlana’nın hiçlik felsefesini biraz açar mısınız? ‘Hich’ isminde sizden neler var?

‘Hich’ Mevlana’nın hem her şey hem de hiçbir şey diye ifade ettiği ‘hiç’ aslında. Ben Konyalıyım. Kendimi bildim bileli Mevlana’nın hiçlik felsefesine inanırım. Zor bir isim ama benim mağazayı açmayı aklıma koyduğum anda ismi hazırdı. Nasıl desem, mağazanın yeri yoktu ama adı ‘Hich’ti. Ben hiçbir zaman yaptığımı görsünler diye bir şey yapmadım. Asıl gayem, hep fayda sağlamaktı. Bu isim de benim hayat felsefemle çok uyuştu.

- ‘Hich Concept’te kimlerin ürünlerini görüyoruz?

Ürünlerimizi tek tek seçtik. Yerli tasarımcıların farklı ürünlerini kullanmaya özen gösteriyoruz. Buradaki hedefimiz, Türk mallarına katma değer sağlamak. Ünlü modacı Ertan Kayıtken’in Hich isimli kıyafet özel koleksiyonu, Ebru Akel Sancak’ın Akel’s by Ebru Akel ürünleri, ilhamını Gaziantep’in geleneksel kumaşı kutnudan alan Kutnia’lar, ev tekstil ürünlerinde Kenzo, Victoria Secret, Ralph Lauren gibi dünyaca ünlü markalara üretim yapan Gökhan Tekstil’in ürünleri, Dorsay Pırlanta, eşsiz stiliyle Seda Tezol, Siren Ertan İstanbul ve Nuna Dizayn çanta koleksiyonları, ressam Gülperi Sertdemir’in eserlerinden ilham alınarak tasarlanan Vakko eşarplar, Salim Başyiğit’in resimleri ve benim kendi tasarımım olan altın ve pırlanta takılar yer alıyor.