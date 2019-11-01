Hollanda’yla tarımda işbirliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslararasılaşma stratejisi kapsamında pilot üniversite seçilen Ege Üniversitesi, Hollanda’nın tarım ve gıda teknolojilerinde dünyanın önemli kurumlarından olan Wageningen Üniversitesi işbirliği yapacak. Görüşmeler için Hollanda’ya giden Rektör Budak, “Ege Üniversitesi olarak gıda ile sağlık, spor ile sağlık, tarım ile sağlık ilişkisi gibi birçok alanda sağlık teması üzerinde duruyoruz ve güçlü projeler ortaya çıkarıyoruz” dedi. Hollanda’ya giden İzmir heyette Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer de yer aldı.