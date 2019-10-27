Horoz Başkent’te

Eryaman Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak maçta Halis Özkahya görev alacak. Konuk yeşil siyahlılarda sakatlığı süren golcü Hugo Rodallega görev alamayacak.



‘Kolay maç yok’



İlk maçında Fenerbahçe’ye 2-1 kaybeden deneyimli çalıştırıcı Mehmet Özdilek, Ankara’dan galibiyetle döneceklerine inandığını ifade etti. Özdilek, “Fenerbahçe karşısında özellikle ikinci yarıda oynanan futbol beni memnun etmişti. Hafta içinde iyi hazırlandık. Gençlerbirliği geçen hafta deplasmanda Antalyaspor’u 6-0 yenip dikkatleri üzerine çekti. Kolay maç yok” yorumunu yaptı.