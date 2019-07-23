23.07.2019 - 02:11
Horoz, Halberg’e kanca attı
Süper Lig’de kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Yukatel Denizlispor, genç İsveçli Herman Halberg ile görüşmelere başladı.
Ülkesinde Kalmar forması giyen 22 yaşındaki orta saha ile prensipte anlaşma sağlayan yeşil siyahlılar, Halberg’e imza attırmak için gün saymaya başladı. Halberg’i Denizli’ye davet eden yönetimin, bu hafta içinde transferi bitirmesi beklenirken, oyuncunun da Süper Lig’de oynamaya çok sıcak baktığı vurgulandı.
Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorumABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum." dedi.