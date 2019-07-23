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    HaberlerEgeHoroz, Halberg’e kanca attı
    23.07.2019 - 02:11

    Horoz, Halberg’e kanca attı

    Süper Lig’de kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Yukatel Denizlispor, genç İsveçli Herman Halberg ile görüşmelere başladı.

    Horoz, Halberg’e kanca attı

    Ülkesinde Kalmar forması giyen 22 yaşındaki orta saha ile prensipte anlaşma sağlayan yeşil siyahlılar, Halberg’e imza attırmak için gün saymaya başladı. Halberg’i Denizli’ye davet eden yönetimin, bu hafta içinde transferi bitirmesi beklenirken, oyuncunun da Süper Lig’de oynamaya çok sıcak baktığı vurgulandı.

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