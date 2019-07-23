Horoz, Halberg’e kanca attı

Ülkesinde Kalmar forması giyen 22 yaşındaki orta saha ile prensipte anlaşma sağlayan yeşil siyahlılar, Halberg’e imza attırmak için gün saymaya başladı. Halberg’i Denizli’ye davet eden yönetimin, bu hafta içinde transferi bitirmesi beklenirken, oyuncunun da Süper Lig’de oynamaya çok sıcak baktığı vurgulandı.