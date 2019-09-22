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    HaberlerEgeHoroz, kulüp lisansını aldı
    22.09.2019 - 01:17 |

    Horoz, kulüp lisansını aldı

    Yukatel Denizlispor’da mali kriter dosyası tamamlandı ve kulüp lisansı alındı.

    Horoz, kulüp lisansını aldı

    Yeşil siyahlılar her yıl yenilenen lisans için bu sezon toplam 8,6 milyon lira ödeme gerçekleştirdi. Sezon başında transferi de açmak için eski alacaklılarına toplamda 7,8 milyon lira ödeme yapan yeşil siyahlı kulüp sonradan gelen 865 bin liralık ödemeleri de gerçekleştirdi. Alacaklılarla tek tek görüşen Başkan Ali Çetin’in yeşil siyahlı kulübün lisans alabilmesi için üst üste gelen ödemelere rağmen yeni kaynaklar oluşturmayı başardığı kaydedildi.

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