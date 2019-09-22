22.09.2019 - 01:17 |
Horoz, kulüp lisansını aldı
Yukatel Denizlispor’da mali kriter dosyası tamamlandı ve kulüp lisansı alındı.
Yeşil siyahlılar her yıl yenilenen lisans için bu sezon toplam 8,6 milyon lira ödeme gerçekleştirdi. Sezon başında transferi de açmak için eski alacaklılarına toplamda 7,8 milyon lira ödeme yapan yeşil siyahlı kulüp sonradan gelen 865 bin liralık ödemeleri de gerçekleştirdi. Alacaklılarla tek tek görüşen Başkan Ali Çetin’in yeşil siyahlı kulübün lisans alabilmesi için üst üste gelen ödemelere rağmen yeni kaynaklar oluşturmayı başardığı kaydedildi.
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