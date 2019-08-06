06.08.2019 - 01:18
Horoz’a İtalyan stoper
Süper Lig’de transferin en hareketli kulüplerinden olan ligin yeni ekibi Yukatel Denizlispor, aradığı defansı İtalya’da buldu.
Yeşil siyahlılar geçen sezon Serie A’da Empoli forması giyen Frederic Veseli ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Teknik Direktör Yücel İldiz’in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, Arnavut oyuncuyla her konuda anlaştı.
Empoli’yle de masaya oturan kurmayların Veseli’yi kiralayacağı ifade edildi. 26 yaşındaki futbolcu resmi sözleşmeye imza atacak.
Görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybettiKarabük'te Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde(POMEM) görev yapan Yücel Demirci (42) isimli polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.