19.07.2019 - 07:50
Horoz’da start Cimbom’la olacak
Spor Lig’e 9 yıl sonra dönen Yukatel Denizlispor, sezonu son şampiyon Galatasaray’ı ağırlayarak açacak. 16-18 Ağustos haftasında başlayacak ligde fikstür çekimi İstanbul’da yapılırken yeşil siyahlı ekibe ilk hafta dev rakip çıktı. Süper Lig’e döndükten sonra Denizli Atatürk Stadı’nda kapasite artırımı ve zemin yenileme çalışmaları başlatan yönetim, stadı Galatasaray sınavına yetiştirmek için çaba harcıyor.
Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.