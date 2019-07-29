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    HaberlerEgeHoroz’dan Estupinan atağı
    29.07.2019 - 01:01

    Horoz’dan Estupinan atağı

    Horoz’dan Estupinan atağı

    Süper Lig’de transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Yukatel Denizlispor bir oyuncuya daha imza attırmaya hazırlanıyor. Yeşil siyahlıların Ekvador’un Barcelona SC takımında forma giyen orta saha Oscar Estupinan’la prensipte anlaşma sağladığı kaydedildi. Kolombiyalı oyuncunun kulübünden ayrıldığı ve bedelsiz olarak Denizlispor’a geleceği ifade edildi. Uzun süredir Estupinan için nabız yoklayan kurmayların, Teknik Direktör Yücel İldiz’in olumlu rapor vermesinin ardından bu hafta içinde 22 yaşındaki oyuncuyu Denizli’ye getireceği kaydedildi.

    Takviyeler sürecek

    Futbolculuk kariyerine ülkesinde Once Caldas takımında başlayan Oscar Estupinan ilk Avrupa deneyimini ise Portekiz’de yaşadı. Genç futbolcu, 2017-2018 sezonunda Vitoria Guimaraes’e transfer oldu. Guimaraes’te toplam 40 müsabakaya çıkan Kolombiyalı 11 gol attmayı başardı. Denizlispor’un Estupinan’ın yanı sıra en az 5 futbolcuyu daha kadrosuna katması bekleniyor. Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, titizlikle transfer çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, “Takviye yapmak kolay olmuyor. Biz takımımız için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” dedi.

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