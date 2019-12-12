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    HaberlerEge Haberleri İduğ, esnafın içinden biri
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    13.12.2019 - 00:04 |

    İduğ, esnafın içinden biri

    İduğ, esnafın içinden biri

    Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 3. Sanayi Sitesi’nin her ayın ilk Çarşamba günü düzenlediği kuru fasulye gününe katıldı. Buluşmada esnafın yaşadığı sorunları ve yapılan çalışmaları anlatan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, Başkan İduğ ile de uyum içinde çalıştıklarını belirtti. “Kendisi belediye başkanı olduğu için şanslısınız” diyen Mutlu, “Çünkü o içimizden, derdimizi anlatabileceğimiz biri. Yerinde ruhsat vermek için sanayi sitesinde büro açtı” ifadelerini kullandı. İduğ da, “Esnaf sadece işlerini düşünsün diye ruhsatlarla ilgili süreci hızlandırdık. Esnafımızın koşullarını iyileştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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