İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek servisi

ÇİĞLİ Belediyesi her gün 26 mahalledeki 400 aileye, 3 öğün sıcak yemek servisi yapıyor. İki ayrı araçla hareket eden ekipler, hijyenik koşullar altında hazırlanan yemekleri özenle ihtiyaç sahibi aile ve yaşlılara ulaştırıyor. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, her zaman her koşulda Çiğli halkının yanında olduklarını belirtti, “Memnuniyetle karşılanan bu hizmetimiz devam edecek” dedi.