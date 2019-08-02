İki bin öğrenciye rehber oldular

Torbalı Belediyesi’nin İstanbul Okan Üniversitesi işbirliğiyle düzenlediği tercih günlerine 2 bin öğrenci başvurdu. Torbalı ve çevre ilçelerdeki öğrencilerin en doğru tercihi yapmaları sağlandı. Belediye Başkanı İsmail Uygur, “Öğrencilerimizin kariyerleri yolundaki bu önemli aşamada yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyduk” diye konuştu.