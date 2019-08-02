02.08.2019 - 01:15
İki bin öğrenciye rehber oldular
Torbalı Belediyesi’nin İstanbul Okan Üniversitesi işbirliğiyle düzenlediği tercih günlerine 2 bin öğrenci başvurdu. Torbalı ve çevre ilçelerdeki öğrencilerin en doğru tercihi yapmaları sağlandı. Belediye Başkanı İsmail Uygur, “Öğrencilerimizin kariyerleri yolundaki bu önemli aşamada yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyduk” diye konuştu.
Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurduKarabük’te bir kişi araç park etme meselesi yüzünden tartıştığı komşusunu av tüfeği ile vurarak yaraladı.