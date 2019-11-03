İki böbrek nakli iki mutlu yaşam

Farklı işlerle geçimini sağlayan 2 çocuk babası Murat Karaöz’e, 1997’de üniversite öğrencisiyken nefrotik sendrom tanısı konuldu. Ege Üniversitesi’nde böbrek biyopsisi yapılan Karaöz’e ileride önemli sağlık sorunları yaşayabileceği uyarısı yapıldı. Ancak tedavi ve diyetine dikkat etmeyen Karaöz’ün böbrekleri 21 yılın ardından iflas etti. Kent Hastanesi’ne başvuran Karaöz’e eşi Berrak Karaöz’den alınan böbrek nakledildi. Sağlığına kavuşan Karaöz, eşinde kansızlık çıktığını, ona çare ararken turşuculuğa başladığını, zamanla bu işin tutkusu haline geldiğini söyledi.

14 yaşında kuaförlüğe başlayan, boş zamanlarında spor yapan, sigara ve alkol kullanmayan Ali Kaya da, halsizlik nedeniyle gittiği doktorda, böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi. Yaklaşık 7 ay diyalize bağımlı olan Kaya, Kent Hastanesi’nde yapılan çapraz nakille sağlığına kavuştu, mesleğine döndü. Karaöz ile Kaya, “Herkese organlarını bağışlamasını tavsiye ediyoruz” dedi.

l MUSTAFA KÖPRÜLÜ DHA