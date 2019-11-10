İki dünya rekoru birden kıracağız

İzmir Karabağlar’da ağustos ayında çıkan yangında, 500 hektar alanının kül olması, ardından Ege’nin birçok il ve ilçesinde çıkan orman yangınında yeşil dokunun zarar görmesi, hem hükümet kanadını hem de yerel yöneticileri fidan dikme kampanyasına yöneltti. Hemen hemen tüm yerel yöneticiler, ağaç dikme seferberliği başlattı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli de, “Geleceğe Nefes Seferberliği” kapsamında, 81 ilde üç saat içinde 11 milyon fidanın toprakla buluşacağını açıkladı, “Türkiye iki ayrı Guinness Dünya Rekoru kıracak” dedi.



Türk halkına teşekkür



Seferberlik kapsamında Çorum’da ‘1 saatte en çok fidan dikme rekoru’ ile ‘Dünyanın en büyük on-line fidan diken insan albümü’ rekoru kırılacağı belirtildi. Pakdemirli ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile her yıl 11 Kasım’ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanacağını da açıkladı, “Seferberliğimizin halkımızdan gördüğü ilgi ve dünyaya örnek olacak toplumsal bilinçlenme kampanyasına dönüşmüş olması; basınımızın, toplumumuzun kanaat önderlerinin, sanatçılarımızın, sporcularımızın bize verdiği gönülden destek sayesinde oldu. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Rakam bir anda arttı



Kısa süre önce 11 milyon fidanı sahiplendirmek için oluşturulan www.gelecegenefes.com web sitesinin halkın gelecek nesiller konusundaki duyarlılığını ortaya koyduğunu belirten Pakdemirli, şöyle konuştu: “11 milyon fidan birkaç gün içinde sahiplenildi. Fidan sayısını artırdık. Rakam 13 milyona yaklaştı. 9 milyonu aşkın birey fidan sertifikası aldı. Yarın dikeceğimiz 11 milyon fidan ile durmayacağız. 11 Kasım sonrasında da vatandaşlarımızın sahiplendiği bu fidanları dikmeye devam edeceğiz.”



Gazetecilerden geleceğe nefes









İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyeleri adına ağaç dikerek kampanyaya destek verdi. “Geleceğe Nefes” projesinde İzmir Gazeteciler Cemiyeti adına da bir orman oluşturulacağını belirten Başkan Misket Dikmen, “Her üyemiz için bir fidanı toprakla buluşturacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımızın kampanyasını gönülden destekliyoruz” dedi. Bakan Bekir Pakdemirli’nin Başdanışmanı Arif Barata ise, İzmirlilerin çevre duyarlılğının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti, “Geleceğe nefes kampanyamıza İzmirli gazetecilerin katkı vermesi bizi ayrıca mutlu etti. Doğamıza birlikte sahip çıkacağız, bu konuda medyamıza da önemli görevler düşüyor” diye konuştu.

