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    HaberlerEgeİki yaka tek mutfak
    03.08.2019 - 03:44

    İki yaka tek mutfak

    Karşıyaka Belediyesi, Türk-Yunan dostluğunu güçlendirmek ve ortak Ege mutfağının tanıtımına katkı sağlamak amacıyla, bu yıl ilk kez ‘Karşıyaka ve Kuzey Ege Adaları Festivali’ düzenleyecek

    İki yaka tek mutfak

    Karşıyaka Belediyesi, Türk-Yunan dostluğunu güçlendirmek ve ortak ‘Ege mutfağı’ kültürünün tanıtımına katkı sağlamak amacıyla, bu yıl ilk kez ‘Karşıyaka ve Kuzey Ege Adaları Festivali’ düzenleyecek. Önümüzdeki aylarda Karşıyaka’da gerçekleştirilecek festivalin paydaşları arasında Yunanistan’ın Sakız, Midilli ve Samos adaları ile Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi yer alacak.

    Tanıtıma katkı

    Uluslararası festivalin ilk toplantısında konuşan Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Mutfağı’nın geliştirilmesine ve tanıtımına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

    Başkan Tugay, “Yunan adaları ile kendi kültürümüzdeki ögeleri bir araya getirince, benzerlikleri ve ortak noktaları fark etmemek mümkün değil. Bir Ege mutfağı kültürümüz var. Ancak ne yazık ki dünyada yeterli ve doğru şekilde tanınmıyor. Bizlerin kendi aramızda bir işbirliğiyle bu mutfağın özelliklerini tanımlamamız, karşılıklı iletişimle sahip olduğumuz kültürü zenginleştirmemiz, sonrasında da hep beraber dünyaya bu mutfağı tanıtmak için biraz daha aktif olmamız gerektiğine inanıyoruz. Böyle bir düşünce ile yola çıkan festivale katkılarınızı bekliyoruz” ifadesini kullandı.

     

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    2 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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