‘İki yakanın birlikteliği kazandırıyor’

Oda Başkanı Osman Köfüncü, “Karşı tarafla olan protokolümüz, 2012 yılında eski Çeşme Esnaf Odası Başkanımız Mustafa Cenger ile Sakız Kiralık Odalar ve Pansiyoncular Birliği Başkanı Dimitris Kytrilakis’in imzasıyla başladı.









Birlikteliğimizden müthiş bir güç doğdu ve her iki taraf için de inanılmaz boyutta ekonomik girdi yaratıldı” dedi. Köfüncü, sürece katkısı olan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’a da teşekkür etti. Yunanistan Başkonsolosu Argyro Papoulia da, vize başvuru merkezlerinin kışın da faaliyetini sürdürecek olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.







