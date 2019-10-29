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    Haberler Ege‘İki yakanın birlikteliği kazandırıyor’
    30.10.2019 - 00:10 | | YUSUF ÇINAR

    ‘İki yakanın birlikteliği kazandırıyor’

    Çeşme Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Sakız Adası’nın 7 yıl önce yaşama geçirdiği ‘Kardeşleşme Projesi’ kapsamında, Yunanistan ile Türkiye’nin temsilcileri, Boyalık Beach Hotel’de bir araya geldi.

    ‘İki yakanın birlikteliği kazandırıyor’

    Oda Başkanı Osman Köfüncü, “Karşı tarafla olan protokolümüz, 2012 yılında eski Çeşme Esnaf Odası Başkanımız Mustafa Cenger ile Sakız Kiralık Odalar ve Pansiyoncular Birliği Başkanı Dimitris Kytrilakis’in imzasıyla başladı.

    ‘İki yakanın birlikteliği kazandırıyor’



    Birlikteliğimizden müthiş bir güç doğdu ve her iki taraf için de inanılmaz boyutta ekonomik girdi yaratıldı” dedi. Köfüncü, sürece katkısı olan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’a da teşekkür etti. Yunanistan Başkonsolosu Argyro Papoulia da, vize başvuru merkezlerinin kışın da faaliyetini sürdürecek olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

    ‘İki yakanın birlikteliği kazandırıyor’


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