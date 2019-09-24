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    HaberlerEgeİkizler için hayata tutundu
    24.09.2019 - 00:37 |

    İkizler için hayata tutundu

    İkizler için hayata tutundu

    İki yıl önce yakalandığı meme kanserini yenen Gülşen Topçu Şahan çalıştığı Sevgi Evi’nde kalan 13 yaşındaki ikizlerin koruyucu annesi oldu.

    AYDIN’ın Efeler ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Gülşen Topçu Şahan (48), çocuklarının eğitim masraflarına destek olmak için Sevgi Evi’nde çalışmaya başladı. İki yıl önce meme kanserine yakalanan ve bu nedenle işine ara veren Şahan, tekrar iş hayatına döndükten sonra çalıştığı Sevgi Evi’nde kalan 13 yaşındaki ikiz kız kardeşlerin koruyucu annesi oldu. İnsanlara hiçbir zaman hayata küsmemeleri tavsiyesinde bulunan Şahan, şöyle dedi:

    Sözünü tuttu

    “Sevgi Evleri’nde çalıştığım için koruyucu ailesi olduğumu kızlarımla çabuk kaynaştım. Kötü bir hastalık dönemi geçirdim. Hastalığım boyunca hep dua edip, sağlığıma kavuşunca ‘Koruyucu aile olacağım’ diye, kendime söz verdim. O sözümü yerine getirdim. Koruyucu ailesi olduğum kızlarımla hayata daha sıkı bağlandım. Kendi çocuklarım da var ama onlar büyüdüğü için koruyucu annelik yaptığım çocuklarımla geziyorum. Bana o kadar içten ‘Anne’ diyerek sarılıyorlardı ki anlatamam. Onlar bana sarıldıkça gözlerimden yaşlar akıyor.”

    BURHAN CEYHAN DHA

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