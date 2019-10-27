İklim değişikliğine karşı çözüm aradılar

Üniversite öğrencileri ve girişimciler ile iş dünyası arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan etkinlikte katılımcılar, 24 saatte iklim değişikliği kaynaklı sorunlara yerel ölçekte uygulanabilir inovatif çözümler aradı. Etkinlikte birinciliği Yangın Tahmin Etme Projesi’yle Griffin Ekibi kazandı.



Gençlere teşekkür



ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, “Diğer Avrupa şehirleri ile birlikte İzmir’in yaratıcı fikirleri ve girişimleriyle ekosistemin önde gelen şehirler arasında yerini almasını arzu ediyoruz” dedi. Jüride yer alan Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer de, “Büyükşehir olarak sadece insan yaşamını değil, insanın havayla, suyla, iklimle etkileşimini ele alacak İklim Değişikliği Daire Başkanlığı’nı kurduk. Gediz Deltası’nı UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne almak için girişim başlattık. Körfezin dönüşümü için çalışıyoruz. Yanan ormanlar için kampanyamız sürüyor. Ekolojik yıkımları doğaya bakarak ondan beslenerek çözmek durumundayız. İzmir için, insanlık için çözüm önerileri geliştiren gençlere bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.